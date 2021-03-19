مستوطنون يعتدون على فلسطيني وجنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا آخر بالضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بجروح في اعتداء للمستوطنين عليه في منطقة سوسيا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن راتب الجبور منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار شرق يطا وجنوب الخليل، أن مجموعة مسلحة من المستوطنين هاجمت الشاب أدهم أيمن مغنم (26 عاما)، أثناء تواجده بأرضه القريبة من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب شرق يطا، وطاردته واعتدت عليه بالضرب، ما أدى لإصابته بجروح وكسور بالقدم، حيث تم نقله الى مستشفى يطا الحكومي.

وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل تل الرميدة وسط مدينة الخليل، عددا من المواطنين ومنهم نساء وأطفال، القاطنين في تلك المنطقة ومنعتهم من الوصول لمنازلهم.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية طورة بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد محمد فواز قبها (19 عاما)، فيما ذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال احتجزوا عددا من الشبان من القرية لعدة ساعات واستجوبوهم ميدانيا، قبل إخلاء سبيلهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت في وقت سابق اليوم المدخل الرئيسي لقرية طورة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية، ومنعت الأهالي من الدخول إليها أو الخروج منها.