الصحة الليبية تعزز الجهود لإعادة السيطرة على القطاع الصحي لمواجهة كورونا

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور علي الزناتي، أن أولويات المرحلة القادمة تتلخص في التعامل مع جائحة كورونا، عبر تقوية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق الجنوبية والمتباعدة والاهتمام بالطواريء والعنايات وتقوية النظام الصحي.



وقال الزناتي – في تصريحات أوردتها بوابة افريقيا الإخبارية- إن مسؤولية تقديم الخدمات الصحية والطبية هي مسؤولية الجميع ابتداء من العاملين في قطاع الصحة إلى أكبر مسؤول فيه، لذلك وجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والمهنية قبل القانونية.



وشدد على أن تولي المناصب الإدارية والقيادية في القطاع على كافة مستوياته سيتم وفقًا لمعايير الجودة ووفق الأفضلية ودون النظر لأي اعتبارات غير فنية، باعتبار إن هذه المرحلة مرحلة إدارة الأزمة والطواريء وبالتالي وجب مضاعفة الجهد لإعادة السيطرة على القطاع وعدم تسهيل أي إجراء إداري أو مالي يخالف القوانين والقرارات الصادرة عن ليبيا.