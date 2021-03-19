قالت نيرمين أبوسريع مقرر المجلس القومي بالبحر الأحمر، إن الفرع بصدد توفير 1000 استمارة رقم قومي للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرات "بالمجان"، ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" التي ينفذها فرع المجلس بجميع مدن محافظ البحر الأحمر، وذلك مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.



وأضافت أبوسريع أن المبادرة تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، والعمل على زيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن، وتمكينهن من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع.



وأكدت أن ذلك يأتي حرصا على مساعدتهن في إثبات وجودهن، وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.



وأشارت مقررة الفرع، إلى توفير الاستمارات بدون مقابل للسيدات، وإعفاؤهن من غرامات التأخير، مشيدة بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية، من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كل العقبات، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كل حقوقها، سواء الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية.