الزمالك يهزم سموحة في دوري سيدات الكرة الطائرة

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فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، على فريق سموحة بنتيجة 3-0 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ، في الرابعة مساء اليومالجمعة بصالة النادي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25/21 و 25/22 و 25/23.

ومنح الجهاز الفني للفريق لاعباته راحة من التدريبات غدا السبت عقب الفوز علي فريق سموحة.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق الصيد في السادسة مساء يوم الاثنين بصالة صيد اكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويقود الفريق كل من إيهاب محمد علي المدير الفني وناهد بدوي مساعدة المدرب وابراهيم بدر مدرب أحمال وإداري الفريق مسعد عطا الله.