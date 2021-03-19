السعودية: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 384271

أعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 384271 حالة مؤكدة،

وتم تسجيل 263 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 373864 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6596 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 3811 حالة، منها 574 حالة حرجة.

وتم إجراء 44257 فحصاً مخبرياً جديداً، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة 55ر14مليون فحص مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حوالي 73ر2 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.