 تونديلا يتعادل مع أروكا في الدوري البرتغالي - بوابة الشروق
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تونديلا يتعادل مع أروكا في الدوري البرتغالي

د ب أ
نشر في: السبت 19 مارس 2022 - 10:28 م | آخر تحديث: السبت 19 مارس 2022 - 10:28 م

تعادل فريق تونديلا مع أروكا 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري البرتغالي، والتي شهدت أيضا تعادل سانتا كلارا مع بيلينينسيش سلبيا.

وسجل هدفي تونديلا إدواردو كواريزما وسالفادور أجرا في الدقيقتين 16 والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدفي أروكا أندري سيلفا في الدقيقتين الرابعة و69.

ورفع تونديلا رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع أروكا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل سانتا كلارا مع بيلينينسيش سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع كما رفع الثاني رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.


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