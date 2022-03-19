ماليزيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 رينجيت ماليزي اعتبارا من مايو

وافق مجلس الوزراء الماليزي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 رينجيت ماليزي ( الرينجيت يساوى حوالى 24ر0 دولار أمريكى ) على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من مايو، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت

وقال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب إن تنفيذ السياسة ستشمل الآن فقط شركات القطاع الخاص التى يعمل بها خمسة موظفين كحد أدنى .

وذكر إسماعيل صبري في خطابه الختامي بالمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة اليوم السبت أن الحكومة على علم بزيادة تكاليف المعيشة التي تؤثر على السكان.

وأضاف: "أسمع المناقشات والمخاوف التي يعرب عنها المندوبون الذين يمثلون صوت الشعب".