أوكرانيا: نحو 10 ملايين شخص اضطروا للفرار من منازلهم نتيجة الحرب الروسية

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أفادت وحدة حماية المعلومات الأوكرانية، اليوم السبت، بأن نحو 10 ملايين أوكراني اضطروا للفرار من منازلهم نتيجة الحرب الروسية.

ونقلت وسائل عن الوحدة الأوكرانية قولها إن حوالي 6.5 مليون أوكراني نزحوا داخل البلاد وغادر 3.2 مليون مواطن إلى الخارج.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.