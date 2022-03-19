محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعات وتطوير طريق المنصورية بالهرم وكرداسة

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال توسعات ورصف وتطوير طريق المنصورية نطاق حي الهرم ومركز ومدينة كرداسة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتوسعة الطرق والمحاور المرورية وفتح شرايين مرورية جديدة.

ووجه المحافظ، بضرورة سرعه إنجاز أعمال رفع الرتش وإزالة العوائق التي تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين كل الجهات، ذاكرا أن الطريق سيكون إضافة مرورية هامة لذلك القطاع الحيوي خاصة بعد تنفيذ أعمال غلق وتحويلات مرورية بالمنطقة بالتزامن مع تنفيذ محطات مترو الأنفاق الخط الرابع.

كما تفقد المحافظ، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع التحرير، موجها مديرية الطرق وحي الدقي بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية والمتابعة مع الشركة المنفذة للالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال ووفقا للاشتراطات المحددة لها.

وتابع المحافظ، أعمال التطوير الجارية بطريق المريوطية نطاق فيصل بحي الهرم، مؤكدا ضرورة إزالة كل العوائق والتعديات على الطريق العام.

وتفقد المحافظ، حالة النظافة بحي الهرم بمناطق كفر غطاطي وطريق المنصورية وأسفل الطريق الدائري، مشدداً على رئيس حي الهرم وهيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع المخلفات بذلك القطاع وعدم السماح بوجود أية مخلفات أو رتش مع محاسبة المقصرين في أداء واجبهم.