الهجرة تعلن تأجيل مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تأجيل عقد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مؤكدة أنه سيتم تحديد موعد لاحق للمؤتمر.

كان من المقرر عقد مؤتمر مصر تستطيع يومي 27 و28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة نحو 70 خبيرا مصريا ، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.

يأتي مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وإفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.