عمرو أديب يرد على مرتضى منصور: ليا الفخر إن مرتبي أكتر من ميسي ورونالدو وإمبابي وصلاح

ردّ الإعلامي عمرو أديب، الجمعة، على تصريح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأنه - أي أديب - يتقاضى ثلاثة ملايين دولار شهريًّا.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، سخر أديب من حديث مرتضى قائلًا: "ليا الفخر إني باخد أكتر من ميسي ورونالدو وإمبابي وحتى صلاح في العقد الجديد، على أساس إني بجيب إجوان وأسستات أكتر من صلاح".

وفيما خاطب أديب، مرتضى بالقول: "إنت مالك باخد 3 ملايين ولا 10 عشرة ملايين"، فقد أشار في الوقت نفسه إلى أن البعض يتعجب من كونه يتحدث مع مرتضى بهذه باللهجة الحادة، متابعًا: "أنا باكلمه كده من 12 سنة".

وأكمل مخاطبًا رئيس الزمالك: "اوزن الكلام قبل ما تتكلم.. إنت مبقتش عارف إنت بتقول إيه"، وأبدى استغرابه أن هناك من صدّق حديث مرتضى عن تقاضيه راتب ثلاثة ملايين دولار شهريًّا.

وعقّب على ذلك بالقول - مخاطبًا الجمهور: "أنا لو قبضت 3 ملايين دولار مش هتشوفني تاني على الشاشة".

يُشار إلى أن تصريحات مرتضى جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده قبل أيام، لتقديم البرتغالي جسيوالدو فيريرا ليقود الفريق الأبيض خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي أخفق مع الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.