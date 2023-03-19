مباحثات عراقية إيرانية حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، موقف بلاده الثابت الرافض لأن تكون أراضي بلاده منطلقا للاعتداء على أيّ من دول الجوار أو تكون مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.



جاء ذلك خلال لقاء السوداني، اليوم الأحد، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له، الذي يزور العراق حاليا، حيث بحثا العلاقات الثنائية والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.



وأعرب السوداني، خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه الإعلامي وأوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن ترحيبه بالاتفاق الأخير المبرم بين السعودية وإيران، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.



ومن جهته، جدد المسئول الإيراني التأكيد على رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية مع العراق لما فيه مصلحة الشعبين.



وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي دعم المجلس للحكومة العراقية في ملف تعزيز العلاقات مع دول الجوار والمحيط الإقليمي والدولي، معربا عن ترحيبه بالتفاهم وعودة العلاقات بين السعودية وإيران، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحلبوسي أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع شمخاني، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة وآفاق التعاون المشترك.



وفي لقاء آخر، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث أهمية حلِّ المشكلات التي تعترض أمن الحدود، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.



ووقع الجانبان محضر أمني مشترك بين البلدين، تضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة.