الرئيس البرازيلي يزور الصين الأحد المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيقوم بزيارة دولة للصين خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس شي جين بينج.



ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - عن مسؤولين صينيين قولهم "إن الصين والبرازيل تشتركان في مجموعة واسعة من المصالح والواجبات المشتركة في تعزيز التنمية".



من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج ون بين إن "العلاقات الصينية-البرازيلية أبقت على تطور مستقر لما يقرب من نصف قرن منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في مواجهة التغيرات في المشهد العالمي".



وأضاف أن "التعاون البراجماتي في مختلف المجالات كان مثمرا ووضع نموذجا يحتذى به للوحدة والتعاون بين الدول النامية الكبرى تتكاتفان من أجل التنمية".



وأوضح وانج أنه من المعتقد أن زيارة الرئيس البرازيلي للصين ستدخل حقبة جديدة ومستقبل جديد للعلاقات بين الصين والبرازيل، وتعد البرازيل تاسع أكبر شريك تجاري للصين، كما أن بكين هي أكبر شريك تجاري للبرازيل.