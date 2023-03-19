استشارى طب نفسى: إدمان التسوق عبر الإنترنت سيصنف ضمن الأمراض النفسية قريبًا

قال الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن استخدام البعض للهواتف المحمولة أصبح يصنف على أنها اضطرابات نفسية.

وأوضح الدكتور محمد حمودة، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك مرضًا نفسيًا اسمه رهَاب فقد الاتصال على الإنترنت، قائلًا: "في ناس بتشعر برهبة لفقد الاتصال بالإنترنت وتصنف على أنه اضطرابات نفسية وفقًا للتصنيفات الدولية".

وتابع أن إدمان التسوق عبر الإنترنت سيصنف ضمن الأمراض النفسية قريبًا، لأن بعض الأشخاص أصبحت مدمنة للإنترنت والشراء عبره أو مشاهدة الأفلام الإباحية أو ممارسة الألعاب على الإنترنت، موضحًا أن الإدمان لا يتعلق بالمخدرات فقط وأي شخص بدأ يتأثر في الجوانب الاجتماعية أو الوظيفية فتتحول إلى إدمان.