لولا دا سيلفا يزور بكين نهاية مارس للتوصل لأرضية مشتركة مع الرئيس شي بشأن التجارة وأوكرانيا

يتوجه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في وقت لاحق من الشهر الجاري إلى الصين، ويرافقه وفد كبير من رجال الأعمال.



وقالت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم السبت، إن حوالي 90 من بين 240 من ممثلي قطاع الأعمال الذين سيشاركون ضمن الوفد، خلال الزيارة المقررة في الفترة من 26 وحتى 31 مارس الجاري، ينتمون إلى القطاع الزراعي.



ويتوجه لولا، الذي تولى رئاسة البرازيل لولاية ثالثة، في الأول من يناير الماضي، إلى بكين وشنغهاي، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج في 28 مارس الجاري.



وبدورها، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الزيارة.



جدير بالذكر أن الصين تعد أكبر شريك تجاري وأحد المستثمرين الرئيسيين منذ عام 2009 في البرازيل التي تعد أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.



واقترح لولا، رمز اليسار في أمريكا اللاتينية، مبادرة وساطة دولية في يناير الماضي لتسوية الحرب الأوكرانية.



وقال أيضا إن البرازيل ليس لديها مصلحة في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.