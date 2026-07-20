الأسيرات الفلسطينيات في الدامون يعانين القهر والجوع والإهانة

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين إن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن ظروفا قاسية تتسم بالقهر والجوع والإهانة، مشيرة إلى أن نحو 90 أسيرة يعشن واقعا يوميا مليئا بالقيود والعقوبات الجماعية.

وأوضحت الهيئة، في تقرير صدر اليوم الاثنين، نقلا عن محامية الهيئة، أن الأسيرة وفاء أبو غلمة (53 عاما) من رام الله، زوجة الأسير عاهد أبو غلمة، والمعتقلة منذ 9 فبراير 2026، ما زالت موقوفة وتعاني من ارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى إصابتها بمرض السكري نتيجة ظروف الاعتقال.

وأفادت أبو غلمة، بأنها تعرضت للتفتيش العاري أثناء اعتقالها برفقة ابنتها، وكذلك داخل السجن، ووصفت ظروف المعاملة بأنها مهينة، مشيرة إلى تعرضها لآلام شديدة جراء طريقة تقييدها أثناء التحقيق والاعتقال.

ونوهت الهيئة أن معاناة الأسيرات لا تقتصر على الإجراءات العقابية، بل تشمل أيضًا أوضاع الطعام، حيث تؤكد الأسيرات أن الكميات المقدمة قليلة وذات جودة متدنية، ما أدى إلى فقدان عدد منهن أوزانًا كبيرة. وقالت أبو غلمة إنها خسرت نحو 14 كيلوجرامًا خلال أربعة أشهر، فيما فقدت الأسيرة ياسمين شعبان نحو 30 كيلوجرامًا.

وأضافت، أن الوجبات المقدمة للأسيرات محدودة، إذ لا تتجاوز وجبة الإفطار كميات قليلة من اللبنة والمربى وحبة خضار، فيما يقتصر الغداء غالبًا على كميات قليلة من الأرز والشوربة والخضار، بينما تتكرر في العشاء وجبات مثل الحمص والطحينة أو الأرز والعدس دون إضافات كافية.

كما أشارت إلى تدهور أوضاع الأسيرات الحوامل، موضحة أنهن احتُجزن في غرف تخضع للمراقبة بالكاميرات على مدار الساعة قبل نقلهن إلى غرف أخرى، عقب إعادة توزيع أقسام السجن لتخصيص غرف للحاملات والقاصرات والعزل.

وأكدت الأسيرات أن الظروف ازدادت صعوبة منذ تولي مدير جديد إدارة السجن، مع تشديد إجراءات الاقتحام والتفتيش، حيث أصبحن يُجبرن على الانبطاح الكامل على الأرض خلال عمليات التفتيش.

وطالبت الأسيرات بالسماح بإدخال مستلزمات النظافة الشخصية، وفراشي الشعر، وشفرات الحلاقة، وتوفير ملابس صيفية مناسبة، مؤكدات أن الملابس الحالية رديئة ولا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية.