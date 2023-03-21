البنك الدولي: زيمبابوي الأعلى في تضخم أسعار الغذاء عالميا

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن زيمبابوي تواصل قيادة الدول العشر التي تشهد أعلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم على الرغم من الانخفاض الكبير في تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي.



وكشف تقرير البنك الدولي الأخير حول الأمن الغذائي، أن هناك زيادة في مستويات التضخم لدى جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا مع احتلال زيمبابوي المركز الأول.



وانخفضت أرقام زيمبابوي المتعلقة بتضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي وتضخم أسعار الغذاء الحقيقي من 321٪ إلى 264٪ ومن 52٪ إلى 41٪ على التوالي.



وأضاف تقرير البنك الدولي: "لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلي مرتفعا في جميع أنحاء العالم، تظهر المعلومات من الشهر الأخير بين أكتوبر 2022 وفبراير 2023 تضخمًا مرتفعًا في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا".



وجاء في تقرير البنك الدولي: "بالإضافة إلى ذلك ، يعاني حوالي 87.3٪ من البلدان ذات الدخل المرتفع من تضخم مرتفع في أسعار المواد الغذائية، والدول الأكثر تضررًا هي إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى".



ووفقًا للتقرير، فإنه لا تزال أسعار المواد الغذائية العالمية مرتفعة، على الرغم من انخفاضها عن مستويات الذروة التاريخية، وقد يؤدي فرض قيود على الصادرات إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.