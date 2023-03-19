 رئيس الوزراء الياباني يتوجه إلى الهند - بوابة الشروق
الأحد 19 مارس 2023 11:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الياباني يتوجه إلى الهند

طوكيو (د ب أ)
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 10:34 ص
يتوجه رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأحدإلى الهند للقاء نظيره ناريندرا مودي، والدعوة من أجل التعاون في قضايا عالمية، مثل الوضع في أوكرانيا.

وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاحد، بأنه من المقرر أن يغادر كيشيدا اليابان في وقت متأخر من مساء اليوم، وأن يعود إلى البلاد يوم الأربعاء المقبل.

ويعتزم كيشيدا عندما يلتقي نظيره الهندي، التأكيد على أهمية النظام الدولي القائم على سيادة القانون.

جدير بالذكر أن اليابان تتولى حاليا رئاسة مجموعة الدول السبع لهذا العام، بينما تترأس الهند مجموعة الدول الصناعية العشرين.

وقد أعرب كيشيدا مرارا عن رغبته في تعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك