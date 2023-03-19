رئيس الوزراء الياباني يتوجه إلى الهند

يتوجه رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأحدإلى الهند للقاء نظيره ناريندرا مودي، والدعوة من أجل التعاون في قضايا عالمية، مثل الوضع في أوكرانيا.



وأفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاحد، بأنه من المقرر أن يغادر كيشيدا اليابان في وقت متأخر من مساء اليوم، وأن يعود إلى البلاد يوم الأربعاء المقبل.



ويعتزم كيشيدا عندما يلتقي نظيره الهندي، التأكيد على أهمية النظام الدولي القائم على سيادة القانون.



جدير بالذكر أن اليابان تتولى حاليا رئاسة مجموعة الدول السبع لهذا العام، بينما تترأس الهند مجموعة الدول الصناعية العشرين.



وقد أعرب كيشيدا مرارا عن رغبته في تعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي.