وزيرة الداخلية البريطانية تعتزم ترحيل مهاجرين إلى رواندا بحلول الصيف



تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان ترحيل مهاجرين إلى رواندا، بحلول صيف نصف الكرة الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد عن مصدر بوزارة الداخلية البريطانية قوله "من المؤكد أننا نعمل نحو إنهاء الرحلات قبل الصيف" مضيفا أن بريفرمان أقرت أن ذلك يعتمد على المعارك القضائية العالقة.

وقالت للصحفيين "إننا نعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن وهناك كل الاحتمالات، التي يمكن من خلالها التحرك بسرعة، إذا حصلنا على حكم جيد لصالحنا".

ولم يتم نقل أي مهاجر إلى رواندا ، حتى الآن، بعد التوقيع على الاتفاق في أبريل الماضي، من قبل وزيرة الداخلية السابقة، بريتي باتيل.

يأتي ذلك، فيما وسعت بريفرمان الاتفاق مع رواندا، ليشمل كل هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير شرعي، بدلا من طالبي اللجوء فقط.

ومن جهة أخرى، قامت وزيرة الداخلية البريطانية التى تزور رواندا حاليا بجولة تفقدية للمساكن المحتملة للمهاجرين في رواندا، فيما تم تأكيد عبور 209 أشخاص من المهاجرين غير الشرعيين القنال الانجليزي أمس الأول الجمعة.

وبدأت بريفرمان أول يوم كامل في زيارتها للبلاد كوزيرة للداخلية أمس حيث استهلتها بالتأكيد مجددا على التزامها تجاه سياسة الهجرة في الترحيل لرواندا.

وكان عدد من الزعماء السياسيين والجمعيات الخيرية في بريطانيا قد انتقدوا خطة الحكومة الخاصة بإرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفين الخطة بأنها "قاسية".

وانتقدت منظمات اللاجئين الخطة التى كان قد تم إقرارها فى عهد رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون وحذروا من سجل رواندا في قضايا حقوق الإنسان.