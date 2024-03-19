نتنياهو: لا خيار لدينا سوى العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن «الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل عدم تنفيذ عملية عسكرية في رفح»، زاعمًا أنه لا خيار لدى إسرائيل سوى العملية في رفح.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اتهم نتنياهو، في لجنة الشئون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، عناصر في إسرائيل بأنها تتعاون مع الأمريكيين ضد الحكومة، وبالتالي منع الدخول إلى رفح والانتصار على حماس، وفقًا لادعائه.



وأضاف: «لكن ليس لدينا خيار آخر.. الهجمات الأمريكية تستهدفني لأنني أمنع قيام دولة فلسطينية، إذا كنت سأتحدث عن دولتين لشعبين وتوقفت عن الهجوم في رفح، سأكون على علاقة ممتازة مع الأمريكيين».



وادعى أن «إسرائيل تعمل على إنشاء معبر حدودي جديد في المثلث الحدودي في كرم أبو سالم يقع تحت سيطرتها، ليحل محل معبر رفح»، رافضًا مقترحات جلب السلطة الفلسطينية إلى غزة.



وأمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال فريق إلى واشنطن لبحث مخطط اجتياح رفح.



وأضاف بايدن، أنه أكد خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو على أهمية الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر لأسابيع كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.



من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أول أمس الأحد إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى الولايات المتحدة، لبحث مخطط إسرائيل لاجتياح رفح دون غزو بري كبير.



وجاء حديث سوليفان في إحاطة للصحفيين من البيت الأبيض عقب اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن هو الأول بعد أكثر من شهر على انقطاع التواصل المباشر، والذي ترافق مع توسع الخلافات بين الجانبين على خلفية إدارة إسرائيل الحرب على غزة وعدم تقليل عدد الضحايا المدنيين وفق ما طلب منها.



وحسب سوليفان، فقد وافق نتنياهو على إرسال مسؤولين استخباراتيين إضافة إلى عاملين في الشؤون الإنسانية إلى واشنطن في الأيام المقبلة، للاستماع إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن المخطط الإسرائيلي الحالي لرفح، ولوضع نهج بديل يستهدف عناصر حماس الرئيسية في المدينة، ويؤمّن الحدود المصرية الإسرائيلية دون غزو بري كبير.



وقال سوليفان إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تبدأ إسرائيل أي غزو حتى تتم المحادثات مع الفريق الذي سيرسل.