محافظ الفيوم يتفقد أعمال رصف طريق أبشواي أبوكساه السياحي بتكلفة 8 ملايين جنيه

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال رصف طريق أبشواي - أبوكساه السياحي، بطول 2.5 كم، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال التفقد، أشار محافظ الفيوم، إلى أنه يجري تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بجانب أعمال تركيب الانترلوك، فضلا عن تطوير وتجميل الميادين.

وأكد على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة خلال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، ومنها مشروعات الرصف، مشددا على تنفيذها طبقا للمعايير الفنية والمقاييس الهندسية اللازمة، لرفع كفاءة البنية الأساسية لها.