ارتفاع عدد طلبات براءات الاختراع في أوروبا إلى أكثر من 199 ألفا العام الماضي

ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع في المكتب الأوروبي للبراءات بنسبة 3% تقريبا العام الماضي إلى 199 ألفا و275 اختراعا جديدا.

وكانت الاتصالات الرقمية والآلات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة هي مجالات النمو ، حسبما قال المكتب الأوروبي للبراءات في ميونخ اليوم الثلاثاء. وتم تلقي عدد أكبر بكثير من الطلبات من كوريا الجنوبية والصين على وجه الخصوص.

ومع ذلك ، لا تزال الولايات المتحدة في الصدارة بشكل واضح بحوالي 48 ألفا و200 طلب، تلتها ألمانيا على مسافة كبيرة ولكن بزيادة قدرها 4ر1% إلى ما يقرب من 25 ألف طلب. وحلت اليابان في المرتبة التالية بحوالي 21 ألفا و500 ، ثم الصين بحوالي 20 ألفا و700، وكوريا الجنوبية 12 ألفا و600 ، وفرنسا 10 آلاف و800 ، وسويسرا بـ 9 آلاف و400.

وتتعلق معظم طلبات البراءات من ألمانيا بالاختراعات في مجالات الآلات ( الأجهزة ) والطاقة الكهربائية والنقل وتكنولوجيا المركبات بالإضافة إلى تكنولوجيا القياس ، والتي تشمل أجهزة الاستشعار المهمة للرقمنة في الصناعة.

وكما هو الحال في العام السابق ، تصدرت مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصينية "هواوي" قائمة الشركات التي تقدم طلبات براءات اختراع للمكتب الأوروبي للبراءات ، مع أكثر من خمسة آلاف طلب.

وتلى ذلك شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية "سامسونج" و"إل جي"، وشركة كوالكوم الأمريكية لتصنيع أشباه الموصلات ، وشركة توريد شبكة الهاتف المحمول السويدية "إريكسون".

ويودع الآن واحد من كل أربعة طلبات براءات اختراع تقريبا في أوروبا من قبل شركات صغيرة يقل عدد موظفيها عن 250 موظفا.

