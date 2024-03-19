ألمانيا: استطلاعان للرأي في ولاية ثورينجن يظهران أن حزب البديل لا يزال قويا

أظهر استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما، اليوم الثلاثاء، أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لا يزال هو أقوى حزب في ولاية تورينجن، قبل خمسة أشهر من إجراء الانتخابات في الولاية.



إلا أن أحد الاستطلاعين وجد أن حزب البديل من أجل ألمانيا لم يحقق أي مكاسب، ووجد الاستطلاع الثاني أن مستوى تأييد الحزب تراجع في الواقع.

وأظهر الاستطلاعان، أن التأييد لحزب "تحالف ساره فاجنكنيشت" الشعبوي المشكل حديثا يتراوح بين 13% و15%.

ويجمع الحزب الشعبوي الجديد بين السياسة الاجتماعية لجناح اليسار مع موقف مناهض للهجرة ومنتقد للاتحاد الأوروبي، ولم يتم اختبار الحزب الجديد في أي انتخابات.

وأظهر الاستطلاعان أن تشكيل حكومة ائتلافية في الولاية من المرجح أن يكون صعبا للغاية.