الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 300 شخص بمستشفى الشفاء في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم اعتقال حوالي 300 شخص مشتبه بهم خلال العملية الجارية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن المعتقلين متورطون في توجيه الهجمات العدائية في الضفة الغربية، ومن بينهم أعضاء في وحدة الدعاية التابعة لحماس وأعضاء في وحدة الصواريخ التابعة للجهاد الإسلامي، بحسب قناة"أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.

ويتم استجواب المشتبه بهم الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الشفاء من قبل محققين ميدانيين من الوحدة 504 التابعة لمديرية المخابرات العسكرية، قبل نقلهم إلى إسرائيل لإجراء مزيد من التحقيقات.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا لقطات تظهر الأسلحة التي عثر عليها الجنود في مكتب مجاور لمكتب مدير الشفاء.

كان الجيش الإسرائيلي قتل حوالي 50 فلسطينيا خلال عمليته العسكرية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب، الذي تديره حماس في بيان له وصل إلى (د. ب. أ) نسخة منه إن من بين الشهداء أطفال "تم إعدامهم بدم بارد"، مشيرا إلى أنه تم إصابة حوالي 200 آخرين.

وشن جيش الاحتلال يوم أمس الاثنين هجوما مباغتا على المستشفى بعد محاصرته، مطالبا بعض المطلوبين بتسليم أنفسهم، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.