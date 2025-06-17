تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.

زادت أسعار البطاطس 50 قرش لتتراوح بين 6 إلى 8.5 جنيه.

زادت أسعار البصل 50 قرش لتتراوح بين 8 إلى 10.5 جنيه.

وارتفعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

تراجعت أسعار الفاصوليا جنيها لتتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

وارتفعت أسعار الفلفل الرومي جنيها ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 2 إلى 7 جنيهات.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 6 إلى 7 جنيهات.

وارتفع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

وارتفع سعر البرتقال الصيفي جنيها ليتراوح بين 24 إلى 32 جنيهًا.

وهبط سعر الليمون البلدي 5جنيهات ليتراوح بين 20 إلى 40 جنيهًا.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

وارتفع سعر التفاح البلدي جنيهين ليتراوح بين 15 إلى 29 جنيهًا.

وزاد سعر الكانتالوب جنيها ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيهًا.

واستقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدى ليترواح بين 15 إلى 30 جنيهًا.