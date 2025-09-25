قطر تشارك في اجتماع مائدة مستديرة وزارية حول الرعاية الصحية في قطاع غزة

شاركت دولة قطر في اجتماع مائدة مستديرة وزارية حول "الرعاية الصحية في قطاع غزة" استضافتها المملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

مثل دولة قطر في الاجتماع منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الخميس.

وأكد الوزير آل محمود أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي تمثل جرائم حرب، مشددا على أنه لا يجوز للعالم أن يلتزم الصمت إزاء هذه المأساة .

ودعا إلى "تحرك فوري لوقف العدوان وإنقاذ الأرواح، وحماية المنشآت الصحية والعاملين فيها".

كما أشار إلى الدور الذي تقوم به دولة قطر، قيادة وشعبا في التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودولة فلسطين ككل والتزامها بمساعدته، وأنها مستمرة في سعيها لايجاد حل عادل على الرغم من الهجوم الغادر الذي شنّته إسرائيل على دولة قطر في محاولة يائسة لتقويض أي أمل في السلام وإنهاء الحرب.

وخلال اجتماع المائدة المستديرة، استمع المشاركون إلى شهادات مباشرة من أطباء وعاملين في المجال الصحي ممن عملوا في قطاع غزة، حيث قدّموا شهادات حية عن المآسي التي عايشوها في غزة.

وشارك في المائدة المستديرة أيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية، والدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما شارك وزير الصحة العامة القطري في عدد من الفعاليات المصاحبة لاجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ومنها فعالية "رؤية واحدة، مستقبل واحد: تعبئة الزخم العالمي للأمراض غير السارية عبر الأجيال"، والتي نظمتها سلطنة عُمان، وكذلك في فعالية "الاقتصاد السياسي لتنفيذ الرعاية الصحية الأولية: التحولات الرئيسية في السياسات" والتي نظمتها جمهورية كازاخستان، وفي فعالية "حركة عالمية لتحسين فرص بقاء الاطفال المصابين بالسرطان وغيره من الأمراض الكارثية الأخرى وتخفيف معاناتهم" والتي نظمتها أوزبكستان ومنظمة الصحة العالمية إضافة إلى جهات أخرى.