وزير الخارجية السويسري: الاعتراف بفلسطين أداة ضغط من الأفضل استخدامها لاحقا

قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، إن الوقت لم يحن بعد لاعتراف الحكومة السويسرية رسميًا بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ينسجم مع ثبات السياسة السويسرية، ويسمح لبرن بلعب دور مغاير للاتجاه السائد.

وأوضح كاسيس، في مقابلة مع قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) مساء الأربعاء، أن الحكومة درست مزايا وعيوب الاعتراف الرسمي بفلسطين.

وأضاف أن سويسرا اعترفت ضمنيًا بفلسطين من خلال تبنيها حل الدولتين، معقبًا: «السؤال ليس هل سنفعل ذلك، بل متى».

وأكد الوزير أن «الاعتراف بفلسطين فعل رمزي وسياسي يمكن أن يمنح الأمل»، لكنه شدد على أنه «من الأفضل الاحتفاظ بهذه الورقة إلى حين طرح خطة سلام على الطاولة، حتى تتمكن سويسرا من تقديم دافع قوي».

ويرى كاسيس، أن هذا الموقف يتيح لسويسرا القيام بدور مختلف، يتمثل في تهيئة الأجواء اللازمة لمثل هذه النقاشات.

ويأتي ذلك بينما اعترفت عدة دول، من بينها فرنسا، بدولة فلسطين خلال افتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويُذكر أن نحو 150 دولة، أي ما يعادل ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة، اعترفت بالفعل بفلسطين، فيما لم تقدم سويسرا بعد على هذه الخطوة.