وكالة مهر: ارتفاع عدد قتلى العدوان الاسرائيلي على مبنى التلفزيون إلى 3 أشخاص

أفادت وسائل إعلام ايرانية، بارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مبنى التلفزيون في طهران مساء أمس إلى 3 أشخاص.

وكانت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، قد أفادت بأن موظفة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية معصومة عظيمي، قُتلت جراء العدوان الإسرائيلي، على مؤسسة الإذاعة والتلفزة الإيرانية.

وأوضحت الوكالة، أن هذا العدوان يعد جريمة حرب، وأنه أدى إلى إصابة عدد آخر من الموظفين والصحفيين.

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني، ووسائل إعلام رسمية أخرى، أعلن أمس الاثنين، تعرض مبنى التليفزيون الرسمي في البلاد لهجوم إسرائيلي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وخلال البث المباشر، ذكرت مذيعة بالتليفزيون الرسمي أن الغبار انتشر في الاستوديو بعد سماع "دوي اعتداء ضد الوطن".

وفجأة وقع انفجار أدى إلى انقطاع البث على شاشة خلف المذيعة في الوقت الذي هرعت فيه من أمام الكاميرا، وتم الانتقال بسرعة إلى بث برامج مسجلة على الشاشة.