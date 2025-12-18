أطباء السودان: مقتل 234 كادرا طبيا منذ اندلاع الحرب في 2023

• وإصابة 507 وفقدان 59، حسب بيان للشبكة غير الحكومية

أعلنت شبكة أطباء السودان، الخميس، مقتل 234 من الكوادر الطبية وإصابة 507 وفقدان 59 آخرين منذ اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

وقالت الشبكة الطبية غير الحكومية في بيان، إنها وثقت منذ بدء الحرب مقتل أكثر من 234 من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة أكثر من 507 آخرين، فيما لا يزال مصير 59 مفقودا.

وأضافت أن 73 من الكوادر الطبية محتجزون في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، في أوضاع "بالغة السوء"، بمناطق تخضع لسيطرة قوات "الدعم السريع".

وأكدت الشبكة أن هذه الأرقام تعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تكفل حمايتهم أثناء النزاعات.

وطالبت جميع أطراف النزاع بوقف الانتهاكات، وحماية الكوادر الطبية، والإفراج عن المحتجزين، والكشف عن مصير المفقودين.

كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل حماية العاملين في القطاع الصحي وضمان وصولهم الآمن.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجهات الحكومية أو "الدعم السريع" بشأن ما أفادت به الشبكة الطبية.

واندلعت حرب السودان في 2023 بسبب خلاف بين الجيش و"الدعم السريع" على دمج الأخيرة بالمؤسسة العسكرية للبلاد، ما تسبب بمقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.

وما زالت ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، تشهد اشتباكات ضارية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.