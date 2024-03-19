مؤسسات الأسرى الفلسطينية: اعتقال 61 صحفيا منذ 7 أكتوبر بينهم 40 ما زالوا رهن الاعتقال

حذر نادي الأسير الفلسطيني، من أن الاحتلال يواصل التّصعيد من عمليات الاعتقال بين صفوف الصحفيين، حيث وصلت عدد حالات الاعتقال بين صفوفهم بعد السابع من أكتوبر إلى 61.

وقال في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، مساء الثلاثاء، إن المعتقلين الصحفيين من بينهم 40 صحفيًا ما زالوا رهن الاعتقال، وكان آخرهم الصحفية رولا حسنين.

وتابع: «من بين المعتقلين ثلاث صحفيات، كما يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين إداريًا 23»، ذاكرا أن «الاحتلال رحّل إحدى الصحفيات إلى غزة بعد اعتقالها وهي الصحفية سيقال قدوم».

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء يوم أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم امرأة، وأسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: جنين، وقلقيلية، ورام الله، والخليل، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 7670، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعيّ»، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.