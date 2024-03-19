بلينكن: 100% من سكان غزة يواجهون مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن جميع سكان غزة يعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدا "أولوية" إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقده بلينكن مع وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، في العاصمة مانيلا، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي المؤتمر الصحفي، قال بيلنكن إن "100% من سكان غزة يواجهون مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي".

وأوضح أن هذه "أول مرة يصنف فيها شعب بأسره هذا التصنيف"، في إشارة إلى تقرير أممي صدر أمس.

وقال بلينكن إن تقرير الأمم المتحدة يؤكد "أولوية إيصال المساعدات إلى غزة".

وأمس، ذكر تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن "جميع سكان غزة يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ".

وأشار التقرير إلى أن "نصف عدد السكان، 1.1 مليون شخص في غزة، استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف"، موضحا أنهم "يعانون الجوع الكارثي (المرحلة 5 والأخيرة من التصنيف) والتضور جوعا"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

تأتي تصريحات بلينكن عقب إعلان الخارجية الأمريكية إجراء وزيرها زيارة خلال الأسبوع الجاري إلى مصر والسعودية لبحث جهود التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لوقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.