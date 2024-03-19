 بلينكن: 100% من سكان غزة يواجهون مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مارس 2024 2:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بلينكن: 100% من سكان غزة يواجهون مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 2:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 2:11 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن جميع سكان غزة يعانون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدا "أولوية" إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقده بلينكن مع وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، في العاصمة مانيلا، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي المؤتمر الصحفي، قال بيلنكن إن "100% من سكان غزة يواجهون مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي".

وأوضح أن هذه "أول مرة يصنف فيها شعب بأسره هذا التصنيف"، في إشارة إلى تقرير أممي صدر أمس.

وقال بلينكن إن تقرير الأمم المتحدة يؤكد "أولوية إيصال المساعدات إلى غزة".

وأمس، ذكر تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن "جميع سكان غزة يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ".

وأشار التقرير إلى أن "نصف عدد السكان، 1.1 مليون شخص في غزة، استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف"، موضحا أنهم "يعانون الجوع الكارثي (المرحلة 5 والأخيرة من التصنيف) والتضور جوعا"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

تأتي تصريحات بلينكن عقب إعلان الخارجية الأمريكية إجراء وزيرها زيارة خلال الأسبوع الجاري إلى مصر والسعودية لبحث جهود التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لوقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك