 الفاتيكان: حالة البابا مستقرة مع تحسن طفيف في حالته الصحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفاتيكان: حالة البابا مستقرة مع تحسن طفيف في حالته الصحية

روما - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 مارس 2025 - 4:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مارس 2025 - 4:15 م

أكد المكتب الصحفي للفاتيكان، أن حالة البابا فرنسيس لا تزال مستقرة، مع تسجيل "تحسن طفيف" في حالتيه التنفسية والحركية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، اليوم الأربعاء.

وأوضح المكتب الصحفي للفاتيكان، أن البابا يواصل خضوعه للعلاج الطبيعي يوميا، كجزء من روتينه العلاجي.

وأشار إلى أن البابا واصل اليوم التناوب بين العلاج الطبيعي، الصلاة، والعمل، ما يعكس استمراره في التفاعل الإيجابي مع العلاج والمحافظة على نشاطه الروحي والجسدي.

وتجدد تأكيد الفاتيكان على استقرار الحالة الصحية للبابا، مع الإشارة إلى تحسن ملحوظ في قدراته الحركية والتنفسية، وفقا لوكالة "أنسا".

وكان البابا "88 عاما" بدأ تلقي العلاج بمستشفى جيميلي في روما منذ 14 فبراير، حيث يعاني من حالة معقدة من التهاب رئوي مزدوج.

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