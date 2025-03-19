لاتفيا تشدد إجراءات الأمن على حدودها مع روسيا وبيلاروس وسط مخاوف أمنية متصاعدة

أعلنت لاتفيا الثلاثاء أنها ستعزز إجراءات الأمن على حدودها، مما سيجعل عبور الحدود مع روسيا وبيلاروس أكثر صعوبة، وذلك بسبب تصاعد المخاوف الأمنية.



وأفادت الحكومة اللاتفية بأنه، بدءا من اليوم الأربعاء، سيتم تقييد العمليات في ثلاثة معابر حدودية رئيسية – باترنيكي، وتيريهوفا وجريبنيفا، حيث سيُسمح بعبور المركبات فقط، بينما سيتم منع المشاة وراكبي الدراجات من العبور حتى إشعار آخر.

وأوضحت الحكومة في بيان صدر الثلاثاء أن هذا القرار يأتي استجابة لـ"المخاطر الناجمة عن التهديدات الهجينة وأزمات الهجرة" المرتبطة بإجراءات روسيا وبيلاروس.

وقد وُجهت اتهامات لكلا البلدين بتسهيل حركة المهاجرين غير الشرعيين بهدف زعزعة استقرار دول الاتحاد الأوروبي.

ويُعد معبر باترنيكي المنفذ الحدودي الوحيد المفتوح بين لاتفيا وبيلاروس، وأغلق مؤقتا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تجمع مجموعة كبيرة من الأشخاص بالقرب من الحدود، مما أثار مخاوف من محاولتهم دخول لاتفيا بطريقة غير قانونية.

كما أعربت السلطات عن "مخاوف مبررة" من احتمال ارتفاع عدد محاولات العبور غير القانوني على الحدود بين روسيا ولاتفيا.

وفي أواخر عام 2023، أُغلق معبر سيلين على الحدود مع بيلاروس بسبب زيادة تدفق العبور غير القانوني.

وبعد ذلك بوقت قصير، أُغلق أيضا معبرا بيديدزي وفينتولي على الحدود مع روسيا، ولم يتبق سوى معبري تيريهوفا وجريبنيفا قيد التشغيل.