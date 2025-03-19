أحمد العوضي يجدد هجومه على بيومي فؤاد: احمد ربنا عشان أنا شوفتك

جدد الفنان أحمد العوضي، هجومه على الفنان بيومي فؤاد، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن أزمتهما بسبب فيلم «الإسكندراني».

وعلق في لقاء لبرنامج «ET بالعربي»، على جملة بيومي التي قال فيها: «بصراحة مش عارف هشتغل إزاي من بعد العوضي»، مضيفًا: «هو بس نسي الكوميديا فحب يجدد الإفيه فمجبش مع الناس، فربنا يرزقه»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن بيومي تحدث خلال اللقاء عن سبب عدم تصدره لأفيش الفيلم، والذي يرجع إلى أزمة مسرحية «زواج اصطناعي»، ودعوات مقاطعة مشاهدة أعمال «فؤاد».

وأضاف: «بيومي نزل له 3 أفلام في السنة دي جابوا إيرادات مليون ونصف، هو بيقول مقاطعة وبتاع، وتريلر الإسكندراني نزل 20 ثانية متحطلوش شوت يبقى بطل منين؟!».

كما تحدث عن تصريحات بيومي التي قال فيها إن العوضي كان المرشح رقم 12 للدور، بعد اعتذار 11 آخرين عنه، قائلًا: «ده ميوركش حاجة، 11 واحد مكنوش شايفينه البطل، احمد ربنا بقا عشان أنا شوفتك»، بحسب وصفه