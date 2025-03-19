سلاف فواخرجي: الأحداث التي قامت عليها الثورة السورية في درعا غير حقيقية

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن أسفها إزاء ما حدث في سوريا خلال سنوات طويلة من حكم نظام الأسد من مشاهد دموية ومؤذية، مشددة في الوقت ذاته على أن بعض المشاهد والأحداث غير حقيقية.

وقالت خلال مقابلة ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، على شاشة «النهار» مساء الأربعاء: «نحن في سوريا كنا نسمع عن سجن صيدنايا، لكن لا لا أحد يعرف ما بداخل السجن؟ الكل تفاجأ بعد الذي حدث، وبدأت الحقائق تتكشف، الناس من كل الأطراف بدأوا يشاهدون هذه المشاهد، وفيها مشاهد مؤذية جدًا؛ لكن لم يكن هناك أي سوري يعرف ما بداخل سجن صيدنايا، ولا يوجد أحد يعرف، الناس الآن تتحدث، لكن من قبل لم يكن أي سوري يعرف».

وأشارت إلى أن بعض المشاهد التي أضيفت وفُبركت على أنها من صيدنايا؛ ضيعت الوجع الحقيقي، قائلة: «ضمن المشاهد المؤلمة التي أبكتنا دما جميعا وأوجعتنا، لأننا لم نكن نعلم بها، ونحن آسفون لكل أهلنا الذين كانوا بداخله، ولكن بعض المشاهد التي أضيفت وفُبركت على أنها من صيدنايا ضيعت الوجع الحقيقي، عندما أصبحت هناك مشاهد تمثيلية ومفبركة ضمن هذا المكان والألم الصعب».

وتابعت: «تبين أن هناك أكثر من مشهد غير صحيح، وعندما قالوا السجن يتكون من عدة طبقات تحت الأرض، ثم اتضح أنه لا توجد به طبقات، كثرت الشائعات، ولم يعد أحد يعرف الحقيقة».

وردت على سؤال حول شعورها عند رؤية الطفل الذي خرج من السجن، قائلة: «لا أعلم إذا كان حقيقيا أم لا»، مؤكدة أنه «دائمًا ما يكون هناك ظلم؛ ولكن أحيانا يكون هناك دخان بدون نار».

وأكدت أن «المكبس» على سبيل المثال «ليس حقيقيًا بالطبع وظهر أشخاص وقالوا إنه غير حقيقي»، مضيفة: «في هذا الوقت، ظهر أشخاص من قلب المعركة وقالوا إن الأحداث التي وقعت في عام 2011 وكانوا داخل السجون في درعا، قالوا إن هذه الأشياء التي قامت عليها الثورة غير حقيقية، التاريخ يظهر، وظهر شهود عيان قالوا إن الأحداث التي قامت عليها الثورة في درعا غير حقيقية».