السعودية تستنكر قصف الجيش الإسرائيلي لأراضي سوريا

استنكرت المملكة العربية السعودية قصف الجيش الإسرائيلي لأراضي سوريا.

ووصف القسم الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة ذلك بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضاف في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه ليل الثلاثاء/الأربعاء أن السعودية تدين "المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".

وأكد البيان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته أمام هذه "الاعتداءات"، وأهمية قيام الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورها، "والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا ومنع اتساع رقعة الصراع، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات".