إصابة طالب جامعي في حادث قطار أثناء عبوره مزلقان بقويسنا في المنوفية

أصيب طالب بكلية الحاسبات والمعلومات في حادث تصادم قطار أثناء عبوره مزلقان كفر الشيخ إبراهيم، التابع لدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم داخل العناية المركزة، فيما تتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد مسلم، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بإصابة الطالب "أ. ع. ص" مقيم بقوية عرب الرمل، نتيجة اصطدام القطار به أثناء عبوره المزلقان، مما أسفر عن تعرضه لإصابات بالغة استدعت نقله على الفور إلى المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، والتأكد من انتظام حركة القطارات، كما تم تحرير محضر وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.