سقوط أشجار وأعمدة إنارة بسبب الطقس السيئ في الأقصر

تتواصل تداعيات موجة الطقس السيئ التي تضرب الأقصر قبيل حلول عيد الفطر المبارك، حيث تسببت الرياح الشديدة في سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة وتلف بعض مجسمات الزينة بالشوارع، دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما تكثف الأجهزة التنفيذية جهودها لرفع آثار هذه الأضرار وإعادة فتح الطرق.

وأكد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أن مجلس المدينة رفع درجة الاستعداد القصوى منذ بداية موجة الطقس، مع انتشار فرق العمل الميدانية للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح الشرابي، لـ"الشروق" أن الرياح تسببت في سقوط نخلة بمنطقة منشأة العماري، وأفرع أشجار بطريق المطار، إلى جانب سقوط شجرة بشارع شركة الكهرباء بمنطقة شمال، وأخرى بمدخل شارع الفرنساويين، ما أدى إلى قطع بعض أسلاك الكهرباء، بالإضافة إلى سقوط عمود إنارة بمنطقة البغدادي بحي شرق.

وأضاف الشرابي، أنه تم التعامل الفوري مع هذه الوقائع، حيث جرى رفع الأشجار والمخلفات من الشوارع، ومنها شارع خالد بن الوليد وشارع الفنون وأمام مدرسة الشهداء، لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وأشار رئيس المدينة إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة لرفع كافة آثار الطقس السيئ، مؤكدًا التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة، خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية.