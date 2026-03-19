قطر وبريطانيا تبحثان التطورات وسبل خفض التصعيد بالمنطقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، التطورات في المنطقة وسبل خفض التصعيد في ظل العدوان الإيراني على دول قطر ودول المنطقة.

ووفق بيان صادر عن الديوان الأميري، فإن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا اليوم، من كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة.

وجرى خلال الاتصال "بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإيراني على قطر وعدد من دول المنطقة، وما يترتب عليه من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وعبر ستارمر عن استنكاره واستيائه لاستهداف منطقة رأس لفان الصناعية، مؤكدا أن هذه الأفعال غير مقبولة وتشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية.

كما شدد على التزام بلاده الكامل بأمن دولة قطر، وعلى ضرورة التهدئة والعودة سريعًا إلى طاولة الحوار.

وجرى خلال الاتصال أيضا مناقشة سبل خفض التصعيد واحتواء التوتر عبر القنوات الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الدولية لمنع اتساع دائرة الصراع وتأمين الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان، تعرض البلاد لهجوم بصواريخ باليستية من إيران، مساء الأربعاء، استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية التي تُعتبر مركزا رئيسيا لصناعة الغاز في قطر، مما أدى إلى وقوع أضرار.