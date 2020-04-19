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روى الفنان شادي مؤنس كواليس تلحينه أغنية «بضحك من قلبي» للفنان علي الحجار والفنانة حنان ماضي.

وأكمل: «بمجرد ما قال لي الحجار، إنه يريد ألحاني لأغنية تجمعه بحنان ماضي، مقدرتش أنام، وحاولت إني أقدم موسيقى تشبهني وجديدة وتليق على فنانين كبيرين مثل علي الحجار وحنان ماضي».

وأكد احتياج مصر للفن الراقي، متابعًا: «احنا اللي بنصنع الذوق، ومحتاجين أعمال كتيرة شبه الأغنية دي».

وأطلق المطرب علي الحجار والمطربة حنان ماضي دويتو جديد يجمعهما معًا بعنوان “بضحك من قلبي”، من كلمات سالم الشهباني وألحان شادي مؤنس، وتوزيع باسم صبحي، وقدمت لأول مرة بدار الأوبرا المصرية أمام الجمهور يوم 16 يناير 2020.