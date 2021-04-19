 رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
الإثنين 19 أبريل 2021 5:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟
النتـائـج تصويت

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 5:04 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 5:04 م
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي  محمد المنفي  اليوم الإثنين، على ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال خلق تنمية مكانية.

وشدد المنفي، خلال لقائه وزيرة الداخلية الإيطالية "لوتشانا لامورجيزي" اليوم، أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، وخاصة التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وبحسب مكتب المجلس الرئاسي الإعلامي، تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا، والتطلع إلى تعاون مشترك في شتى المجالات.

وأكدت الوزيرة الإيطالية على عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وضرورة تعزيزهما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك