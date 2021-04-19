الكرملين يؤكد مشاركة بوتين في قمة المناخ الافتراضية يوم 22 أبريل

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشارك في القمة الافتراضية بشأن المناخ التي ستنظمها الولايات المتحدة في 22 أبريل الجاري، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا 40 من قادة العالم لحضور قمة افتراضية حول المناخ، سيستضيفها يومي 22 و23 أبريل الجاري.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن «قمة القادة حول المناخ سوف تؤكد على الضرورة الملحة - والمزايا الاقتصادية - للعمل المناخي الأقوى».

وفقًا للبيت الأبيض، ستعلن الولايات المتحدة عن هدفها للانبعاثات لعام 2030 كمساهمتها الجديدة المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس بحلول موعد القمة.

ومن بين المدعوين 17 دولة مسؤولة عما يقرب من 80% من الانبعاثات العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك الصين وروسيا.

كما دعا بايدن، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عن منطقة الشرق الأوسط.