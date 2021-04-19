 الإمارات: وصول أولى رحلات شركة ويز إير أبوظبي إلى إسرائيل - بوابة الشروق
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الإمارات: وصول أولى رحلات شركة ويز إير أبوظبي إلى إسرائيل

أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 2:25 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 2:25 م

أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي" الإماراتية عن وصول أولى رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الشركة عن تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى تل أبيب، أمس الاحد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، أن "ويز إير أبوظبي" ستشغل ثلاث رحلات أسبوعية في شهر أبريل الجاري  إلى أن تصبح رحلة يومية في شهر مايو المقبل، لتوفر بذلك للمسافرين من إسرائيل فرصة زيارة أبوظبي واستكشاف مختلف مناطق الدولة.

الجدير بالذكر أن شركة "ويز إير أبوظبي" تأسست بموجب اتفاق بين شركة "القابضة" (ADQ) وشركة الطيران "ويز إير" القابضة التي تقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 137 طائرة من طراز A320 وA321 .

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