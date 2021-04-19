هنية يدعو في اتصال هاتفي مع عباس للمضي بإنجاز الانتخابات الفلسطينية

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس اليوم الاثنين، إلى المضي بإنجاز الانتخابات الفلسطينية العامة المقررة الشهر المقبل.



وذكر بيان صادر عن حماس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن هنية بحث مع عباس "تطورات العملية الانتخابية والجهد المشترك وطنيًا الذي بذل على هذا الصعيد، سواء الحوار الوطني أو التحضيرات والترتيبات التي تسير على قدم وساق".



وأكد هنية على "توفر ثلاثة عناصر شكلت المشهد الراهن، متمثلة بالقرار السياسي عبر المراسيم، وقرار الفصائل والإرادة الشعبية عبر التسجيل، والمناخ الديمقراطي عبر القوائم، إلى جانب الحاضنة الإقليمية".



وقال إن ذلك "يستوجب المضي قدمًا في إنجاز هذا المسار الوطني حتى النهاية، واستكمال العملية الانتخابية في مساراتها الثلاثة، بدءًا بالمجلس التشريعي، ثم الرئاسة، وصولًا إلى المجلس الوطني (لمنظمة التحرير)".



وحسب البيان، تركز الحديث خلال الاتصال بين هنية وعباس على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس ترشيحًا وانتخابًا، واعتبارها "معركة" وعدم إعطاء إسرائيل أي فرصة للتشويش على مسار الانتخابات، أو فرض وشرعنة احتلالها للمدينة "بما يتطلب المضي في إجراء الانتخابات وبلا تردد".



وكان عباس صرح مساء أمس أنه لا تغيير ولا تبديل على الموقف الفلسطيني من إجراء الانتخابات العامة لأول مرة منذ 2006 بداية من الشهر المقبل.



وقال عباس لدى ترأسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مدينة رام الله "إننا مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها في كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".



وسبق أن أعلن مسؤولون في السلطة الفلسطينية أنها طلبت رسميا من إسرائيل في شباط/فبراير الماضي الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس لكنها لم تتلق ردا.