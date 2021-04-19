16% ارتفاعا في صادرات اليابان خلال مارس بفضل الطلب الصيني

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن صادرات البلاد قفزت في مارس بنسبة 1ر16 % عن العام السابق لتصل إلى 38ر7 تريليون ين (9ر67 مليار دولار) في أول زيادة خلال شهرين بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي في الصين.

وأظهر تقرير أولي صادر عن وزارة المالية أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت بنسبة 2ر37 % على أساس سنوي لتصل إلى 63ر1 تريليون ين.

ويعتبر هذا هو الشهر التاسع على التوالي الذي تزيد فيه الصادرات اليابانية إلى الصين.

وتعرض الاقتصاد الصيني للإغلاق الناتج عن فيروس كورونا العام الماضي، لكنه نما بنسبة قياسية بلغت 3ر18 % خلال الربع الأول من عام 2021.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن صادرات اليابان في مارس إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 8ر12 % لتبلغ 5ر714 مليار ين في أول زيادة في 20 شهرا، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9ر4 % لتصل إلى2ر1 تريليون ين.

وقفز إجمالي واردات اليابان بنسبة 7ر5 % لتبلغ 7ر6 تريليون ين، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 7ر663 مليار ين.