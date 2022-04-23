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رئيس وزراء هولندا يؤكد دعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 7:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 7:10 م

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على موقع تويتر، أن هولندا ستدعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة مثل العربات المدرعة.

وذكر روته، أن هذا التعهد جاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مضيفا أن هولندا تبحث أيضا مع حلفائها "تقديم معدات ثقيلة إضافية".

وقالت وزيرة دفاع هولندا كايسا اولونجرن لقناة "ان او اس" إن "مرحلة جديدة من الحرب في أوكرنيا تبدأ بعدما شن بوتين الهجوم في دونباس. سنواصل دعم أوكرانيا".

وكانت هولندا قد تعهدت ببتقديم شحنات أسلحة بعد فترة وجيزة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير، إلا أن الحكومة تعمدت خلال الأسابيع القليلة الماضية عدم نشر أية معلومات عن شحنات الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا.

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