أوقاف المنيا: 75 ساحة خلاء لأداء صلاة عيد الفطر بجانب مساجد الجمعة

قال الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إنه تقرر أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع مساجد الجمعة في المحافظة، والبالغ عددها حوالي 3000 مسجد، بالإضافة إلى 75 ساحة من الساحات العامة في الخلاء، يتم التوافق عليها مع الجهات المختصة والوحدات المحلية.

وأضاف وكيل أوقاف المنيا، أن المناطق البعيدة عن المساجد التي تقام بها الجمعة، أو المساجد الصغيرة، ويتوفر بها ساحة فضاء، يتم التوافق مع الوحدات المحلية المختصة والجهات التنفيذية، لإقامة صلاة العيد بها، بشرط أن تكون قريبة من مصادر مياه ودورات مياه للوضوء.

وأكد عبد الحكم، أنه تم التنبيه على الأئمة بالالتزام بمساجدهم، مع تعيين خطيب احتياطي، بحيث لا تحدث أية بلبلة، أو قيام خطيب غير معتمد لأداء صلاة العيد.

وعن موضوع خطبة عيد الفطر، أكد وكيل أوقاف المنيا أنها مكتوبة وموضوعها العيدُ فرحةٌ، وأعمال يوم العيد وآدابُه، حيث إن يوم العيد هو يوم الفرحةِ، فكل العبادات التي فعلناها طوال شهر رمضان المبارك طريق إلى الفرحة؛ لأن الفرحةَ تكون بالطاعة والعبادة، وقد صور رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه الفرحة بقولِه: "للصائم فرحتانِ يفرحهما، إِذا أَفطر فرح بفطره، وإِذا لقي ربه فرح بصومه".