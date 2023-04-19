أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد قتلى المواجهات في السودان إلى 270 على الأقل، منذ اندلاع الاشتباكات مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، صباح الأربعاء.

وهز إطلاق نار متواصل وهجمات مدفعية وغارات جوية العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، على مدار الساعات الماضية، وأفاد سكان بوقوع اشتباكات حول مقر القيادة العامة وبالقرب من مطار الخرطوم الدولي.

وقالت الحقوقية السودانية تهاني عباس، والتي تعيش بالقرب من المقر العسكري: «اشتدت المعارك في الصباح بعد إطلاق نار متقطع خلال الليل».

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الأطباء في السودان عن ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين، منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى 174، فيما بلغت الإصابات 1041 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 30 وفاة و245 إصابة بين المدنيين أمس الثلاثاء، منوهة إلى وجود عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر؛ نتيجة عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وكان الطرفان قد وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، بعد 4 أيام من قتال عنيف في العاصمة ومدن أخرى، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالطرفين، حيث دعاهما إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح ممرات آمنة وخروج المدنيين المحاصرين.