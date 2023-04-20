وزير الزراعة: العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العلاقات "المصرية - الهندية" قوية وتاريخية وتمتد إلى أكثر من 75 عاما، فضلا عن أنها علاقات متميزة ولها خصوصية فريدة، ليس بسبب التاريخ فقط ولكنها تظهر تعاونا بين دولتين عظيمتين كل منهما له وزنها الإقليمي الخاص به، إضافة إلى تشابه الحضارتين المصرية والهندية في جوانب كثيرة، فضلا عن دورهما البارز والمشترك في إرساء حركة عدم الانحياز.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته السفارة الهندية بالقاهرة، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وبعض المسئولين وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.

ووجه القصير الشكر إلى أجيت جوبتا سفير الهند لدى مصر على دعوته الكريمة، متمنيا له دوام التوفيق وللشعب الهندي بدوام الرخاء، كما قدم التهنئة للشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن ينعم العالم كله بالأمن والأمان.

وأضاف وزير الزراعة أن العلاقات "المصرية - الهندية" شهدت تطورا وزخما كبيرا في السنوات الأخيرة من خلال اللقاءات والزيارات رفيعة المستوى، وآخرها كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي كضيف شرف في الاحتفال بعيد الجمهورية لدولة الهند الصديقة، وكذلك اختيار مصر كضيف شرف لقمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها الهند في دورتها الحالية.

وأشار إلى أن العلاقات تطورت وتنوعت بين البلدين لتشمل العديد من المجالات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والزراعية، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى أن الهند تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للدولة المصرية.

ولفت الوزير إلى أنه إدراكا من الدولة المصرية بأهمية هذه العلاقات فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 12 مارس الماضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة تسمى "وحدة الهند"، وذلك لتدعيم العلاقات وتنميتها والاستفادة من التجربة الهندية، خاصة في المجالات التي حققت فيها نجاحات مع تحفيز الاستثمارات الهندية للاستثمار في مصر.