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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرضا لمجموعة مبدعين تلقائيين في مجال الفن التشكيلي بعنوان "تجربة شخصية".

يفتتح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المعرض في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بقاعة آدم حنين للفنون التشكيلية في مركز الهناجر بأرض دار أوبرا القاهرة.

يشارك في المعرض الذي يستمر حتى 24 أبريل الحالي، الفنانون شعبان عيد، فاتن مصطفى، فاطمة مصطفى، مدحت هاشم، عزة إسماعيل، منى زيدان، نجاح صدقي، عبده رمزي، ومحمود سنوسي.

المعرض تنظمه الفنانة فيفيان البتانوني، مدير عام إدارة الفنون التشكيلية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي في إطار دعم هيئة قصور الثقافة للفنانين التشكيليين ونشر الوعي الثقافي التشكيلي.